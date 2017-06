Gli studenti invadono il centro: sogni, paure e polemiche

BIELLA - Successo organizzativo e di adesioni, oggi, per la festa degli studenti che hanno concluso le lezioni e si sono riversati in centro città per un corteo pacifico. Musica, allegria e tanta energia per centinaia e centinaia di ragazzi e di ragazze di tutti le scuole superiori del territorio. Ma la giornata che ha avuto una coda polemica. Alcuni commercianti infatti hanno polemizzato con i rifiuti abbandonati tra via Italia e il quartiere Riva, prima che il serpentone di ragazzi raggiungesse la Fondazione Pistoletto per il pranzo ed il concerto. In centro sarebbero state abbandonate cartecce, bottigliette e farina (usa per giochi e scherzi).

Via Italia, dopo il passaggio degli studenti questa mattina (© Diario di Biella)