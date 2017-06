«Music in a Bottle» a La mia Crota: stasera i DeltaWaves

BIELLA – A La mia crota, di via Torino 36/c continua «Music in a Bottle» un piccolo e intimo spazio tra le bottiglie de La mia Crota, in cui musicisti biellesi e altri, da terre più lontane, presentano la musica che più sta loro a cuore. Questa sera, 10 giugno, Deltawaves. Canzoni dirette, variazione dei sentimenti, voce energica, e anche qualche nota triste. Una pasta sonora che prende fortemente ispirazione dall'Indie, Rock e Blues, amalgamati e uniti insieme da una sensuale voce femminile. I DeltaWaves sono quattro ragazzi da Biella che hanno iniziato a fare la loro musica alla fine del 2015, spinti dal desiderio di esprimere e comunicare emozioni, facendo delle proprie differenze il punto di forza. Ophelia Gambin alla voce, Marco Esciana alla chitarra, Federico Veronese al basso e Marco Ravina alla batteria sono i DeltaWaves.

Gli artisti

Canzoni dirette, variazione dei sentimenti, voce energica, e anche qualche nota triste. Una pasta sonora che prende fortemente ispirazione dall'Indie, Rock e Blues, amalgamati e uniti insieme da una sensuale voce femminile. I DeltaWaves sono quattro ragazzi da Biella che hanno iniziato a fare la loro musica alla fine del 2015, spinti dal desiderio di esprimere e comunicare emozioni, facendo delle proprie differenze il punto di forza. Dopo pochi mesi di scrittura, registrano il primo EP di inediti autoprodotto e si dedicano all'attività live, avendo l'opportunità di suonare al Reload Sound Festival in apertura ai Selton. Arricchiscono la loro esperienza dal vivo condividendo il palco anche con artisti stranieri, come la texana Carrie Rodriguez e la band australiana The Graveltones. Partecipano al concorso nazionale per artisti emergenti Tour Music Fest 2016 e arrivano in semifinale a Roma selezionati tra le migliori band d'Italia. Attualmente stanno scrivendo nuove canzoni e producendo materiale per l'uscita del loro primo singolo. Ophelia Gambin alla voce, Marco Esciana alla chitarra, Federico Veronese al basso e Marco Ravina alla batteria sono i DeltaWaves. Info: La mia crota 015 30588, www.lamiacrota.it, info@lamiacrota.it.