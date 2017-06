Biella: i pompieri intervengono per una fuga di gas

BIELLA - Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nella notte in via Lorenzo Cucco, a Biella, per una fuga di gas. All'origine, il cambio di alcune bombole per uso domestico. Ai pompieri, quindi, sono bastati pochi minuti per mettere in sicurezza l'alloggio oltre che lo stabile, in cui si percepiva un forte odore di metano.