Lesioni alla fidanzata. In carcere per un reato del 2013

CANDELO - Doveva scontare ancora sei mesi di pena, per il reato di minacce e lesioni alla sua ex fidanzata. E' così finito in manette. Si tratta di un uomo residente in paese (G.G., 35 anni), portato in carcere dai carabinieri. I fatti sono del 2013, avvenuti a Gaglianico dove la coppia era residente all'epoca dei fatti.