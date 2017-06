Giovane biellese uccisa a coltellate

BIELLA - Una 28enne di origini biellesi, Erika Preti, è stata trovata uccisa a coltellate in un'abitazione di San Teodoro, in Sardegna. Ferito anche l'amico che si trovava con lei, D.F., di trentanni, ora ricoverato all'ospedale di Olbia, piantonato dai carabinieri. Ignote per ora le cause del delitto.

Indagini in corso

Tutte le piste vengono seguite dagli investigatori, compresa quella dell'omicidio-suicidio. Erika Preti sembra che si trovasse sull'isola ospite di alcuni amici, che questa notte non si trovavano a casa, per lavorare in un locale di Puntaldia. Nessuno in frazione Lu Fraili, dove si è consumata la tragedia, avrebbe sentito quanto stava accadendo. Il corpo della 28enne biellese, infatti, è stato scoperto solo in tarda mattinata.