Le ginnaste del Pietro Micca a Torino in preparazione per le nazionali

BIELLA - Le ginnaste della ritmica, ieri, hanno preso parte al Torneo dei 100, prestigiosa manifestazione organizzata nella splendida cornice del Pala Ruffini di Torino. Le ginnaste Costanza Perinotti, Emilia Rizzo, Francesca Bocchino e Martina Massolin hanno partecipato alla gara di serie D riservata alle squadre che parteciperanno alla fase nazionale di Rimini di fine giugno.

Il bilancio

Una buona occasione quindi per testare la preparazione delle giovani atlete e per confrontarsi con altre società provenienti da diverse regioni italiane. Le ginnaste hanno ben figurato e nonostante qualche errore di troppo hanno ottenuto il quarto punteggio complessivo. Un buon risultato quindi a dimostrazione che le atlete della Pietro Micca sono in continua crescita e sempre più determinate a non mancare a nessuna occasione importante.