Lavori per le strisce pedonali: tre giorni di disagi

BIELLA - Da lunedì 12 a mercoledì 14 giugno sarà temporaneamente vietata la sosta in alcuni parcheggi a pagamento in città. Il provvedimento è necessario per consentire alla Bi.Park, che ha in gestione le zone blu di Biella, di ritracciare le linee che delimitano le aree di posteggio.

La mappa

Si comincia lunedì 12 in via Gustavo di Valdengo, via Gramsci, via Garibaldi, via Marconi, via Palazzo di Giustizia, piazza San Giovanni Bosco, piazza Cantono, piazza Sella e via Aldo Moro. SI prosegue martedì 13 in via Bertodano, via Volpi, via La Marmora, piazza Martiri della Libertà, piazza Unità d'Italia. La terza parte dei lavori riguarderà, mercoledì 14, viale Matteotti e via XX Settembre. Gli automobilisti sono pregati di prestare attenzione alla segnaletica provvisoria: per i trasgressori è prevista la rimozione forzata.