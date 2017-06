"Pundran an corsa" per salvare la casetta degli alpini

PONDERANO - Prevista per sabato 17 giugno la quinta edizione della corsa podistica «Pundran an corsa», 7 km di non competitiva a passo libero organizzata dai volontari dell’oratorio di San Lorenzo in collaborazione con il gruppo alpini di Ponderano. Le iscrizioni sono aperte a tutti, runner e non, dalle 17.30 in oratorio. La partenza avverrà per le 19.30.



Salviamo la casetta

La corsa, in memoria di Italo Perona, sarà occasione per l’oratorio di Ponderano di una nuova raccolta fondi a favore di alcuni interventi di manutenzione per il recupero della casa alpina S. Giovanni. Novità di quest’anno sarà la cena che seguirà la gara, a cura del gruppo Alpini. Dopo il successo di fine maggio con "Il fritto misto take away" in cui la cucina dell' oratorio ha distribuito circa 150 porzioni di fritto alla Piemontese cucinato con maestria, i volontari sono pronti a scendere in pista anche per questa iniziativa, volta non solo alla raccolta di denaro, ma anche e soprattutto a rendere partecipi tutti alla vita della comunità parrocchiale.



Partecipare alla corsa

Le quote d' iscrizione sono di 5 euro per gli adulti e 3 per i bambini. La cena per gli atleti avrà un costo di 5 euro mentre per gli accompagnatori il costo sarà di 8.