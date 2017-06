Quattro giornate all'insegna della musica organizzate da Euphoria

TRIVERO - Domenica 18 giugno alle ore 16, alla Biblioteca del Centro Zegna di Trivero iniziera' la rassegna " Musica al centro...non è più la Banda di una volta!", appuntamento culturale totalmente gratuito, organizzato dalla Associazione Musicale Euphoria.



La prima giornata

Protagonisti del primo concerto saranno i Musicisti dell' omonima Orchestra di fiati sotto la guida degli allievi del Corso di direzione d'orchestra organizzato da Euphoria. L'orchestra di Trivero è formata principalmente da diplomati e studenti di conservatorio; presente in varie rassegne musicali regionali, ha partecipato negli anni passati ad importanti concorsi internazionali. Il pomeriggio musicale avrà come ospiti i migliori autori contemporanei del repertorio per orchestre di fiati.



La rassegna continua

L'iniziativa proseguirà sabato 24 giugno alle ore 21 presso il Teatro Giletti di frazione Ponzone con il saggio finale degli allievi della Scuola di Formazione Euphoria. Domenica 25 giugno si esibirà la Banda di Salussola e domenica 2 luglio la Banda di Romagnano Sesia. Questi due ultimi appuntamenti saranno in programma alle ore 16 presso il Giardino del Centro Zegna, solo in caso di maltempo al Teatro Giletti.