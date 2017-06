Banca Sella tifa per gli Special Olympics

BIELLA - Sì terrà a Biella la 33° edizione dei Giochi Nazionali Estivi 2017 degli Special Olympics e grazie al Gruppo Banca Sella possiamo sostenerla con un "click". Dal 3 al 9 luglio 2017 i Giochi vedranno la partecipazione di oltre 1400 atleti italiani e circa 80 stranieri provenienti da Germania, Austria, Finlandia, Cipro, Canada, Portogallo e Repubblica di San Marino.



Le donazioni tramite Hype

A lanciare l’iniziativa di supporto è Special Olympics Italia che insieme al Gruppo Banca Sella, partner dei Giochi, dà la possibilità di dare un contributo all’iniziativa tramite donazioni. Sostenere l'edizione sarà ancora più facile, con Hype, l’app per la gestione del denaro e i pagamenti via smartphone messa a punto dal Gruppo Banca Sella, basta il tuo telefono cellulare. Presso la succursale del Gruppo Banca Sella di via Italia 2, infatti, è stata allestita la «Casa Special Olympics», aperta da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 14.30, dove sarà possibile supportare l’evento con una donazione a offerta libera e ricevere in cambio diversi gadget. Sarà possibile utilizzare Hype anche all’interno del Villaggio Olimpico per acquistare i buoni pasto, pagare presso il punto ristoro o acquistare gadget presso lo stand ufficiale dall’associazione.



Un grande sostegno da Banca Sella

Il Gruppo Banca Sella per ogni nuova attivazione di Hype, effettuata inserendo il codice «Special», donerà 10 euro a Special Olympics Biella, oltretutto il Gruppo ha messo a disposizione dell’evento anche i locali dell’auditorium della propria Università Aziendale, in via Corradino Sella, per gli appuntamenti organizzati con i volontari che contribuiranno alla buona riuscita dell’intera manifestazione e per la conferenza stampa di presentazione dei Giochi che si terrà il 22 giugno.