Nova Coop: la migliore amica degli animali

BIELLA - Appuntamento per sabato 17 giugno con l'iniziativa di Nova Coop "Dona la spesa - Amici Animali", la raccolta di solidarietà per gli amici animali senza casa.



I valori di Coop

Nova Coop, con la rete di volontariato e di istituzioni locali, promuove attraverso iniziative concrete e di sensibilizzazione i proprio valori di solidarietà, orientati sempre più alla cura degli animali domestici, protagonisti a tutti gli effetti delle nostre case.



L'iniziativa

Per quanto riguarda le iniziative sociali anche le associazioni animaliste rientrano nella ricca rete di relazioni che i soci hanno creato sul territorio negli anni. Proprio per questo il prossimo 17 giugno in molti supermercati e ipermercati Nova Coop si terrà una raccolta di alimenti per animali a favore di canili e gattili del territorio in collaborazione con le associazioni e i volontari impegnati ogni giorno nel supporto a cani e gatti abbandonati.

Aiutare queste associazioni vuol dire anche aiutare famiglie o persone sole in condizioni di difficoltà: spesso la prima rinuncia è proprio verso un animale domestico che può essere invece una preziosa compagnia per affrontare la solitudine.



Uno sguardo più attento

Inoltre la nuova linea di prodotti a marchio Coop «Amici Speciali», oltre ad essere senza coloranti e conservanti, è Cruelty Free, cioè realizzata da fornitori che non testano né direttamente né indirettamente i prodotti sugli animali per verificarne resa ed efficacia.