Serata Rinascimentale, cena, musica e letture con Sebastiano Ferrero

BIELLA - Il Lions Club Biella Valli Biellesi, in stretta sinergia con il Comitato Sebastiano Ferrero, il Club di Territorio di Biella del Touring Club Italiano e Palazzo La Marmora, hanno organizzato per Venerdì 23 Giugno 2017, a partire dalle 20 presso le magnifiche sale di Palazzo Lamarmora, l’evento «Serata Rinascimentale», cena musica e letture a tema rinascimentale per la raccolta di fondi in favore del Comitato Sebastiano Ferrero. Fondato nel maggio 2009, il Comitato si è dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della figura di Sebastiano Ferrero (1438-1519), politico, diplomatico, committente di opere d’arte, Generale delle finanze prima dei Savoia poi dei Re di Francia, signore di Gaglianico e capostipite dei Principi di Masserano. Il Comitato si propone di approfondire la ricerca e la divulgazione della conoscenza di questo personaggio, attraverso attività di valorizzazione territoriale di carattere turistico-culturale. In questa cornice si inserisce il lavoro di trascrizione e condivisione tra gli studiosi di un libro mastro di conto di Sebastiano Ferrero conservato all’Archivio di Stato di Milano che permetterebbe di affrontare lo studio della figura di Sebastiano partendo da una solida, e in gran parte inedita, fonte documentaria che il Comitato intende rendere nota in un convegno di notevole prestigio.

Gli aderenti al progetto

Il Lions Club Biella Valli Biellesi e gli altri enti organizzatori e sostenitori, come il club di territorio del Touring Club Italiano, hanno entusiasticamente aderito al progetto: il Comune di Biella ha inserito l’evento nel programma «Estate nel cuore di Biella». È così offerta la possibilità a chi vorrà partecipare di rievocare i fasti del primo Cinquecento, legati alla figura storica del Capitano generale delle finanze cui si devono la costruzione di chiesa e convento di S. Sebastiano nella splendida cornice di Palazzo Lamarmora, gustando un’ottima cena che prevede pietanze tratte dal ricettario De arte coquinaria (ca. 1456-1467) del Maestro Martino da Como, interpretate e sapientemente curate da Ramella Banqueting. Nel corso della serata letture sulla vita di Sebastiano Ferrero e musica rinascimentale faranno addentrare ancora più gli ospiti nel clima rinascimentale biellese. Un privilegio riservato a sole 150 persone. Donazione con cena e intrattenimento: 60€. Il ricavato sosterrà le iniziative del Comitato Sebastiano Ferrero per il rinascimento Biellese. Per le prenotazioni, obbligatorie, è necessario inviare una mail all’indirizzo rinascimento@famigliaramella.it. Per informazioni è possibile contattare i numeri 335 6558557 - 331 1045933.