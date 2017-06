Roppolo: trovato anziano morto in casa

ROPPOLO - Dramma in un'abitazione di via Marchese di Gattinara, in paese, dove un pensionato di 85 anni è stato rinvenuto cadavere. Era da almeno un giorno che i vicini di casa, oltre che i familiari, non avevano sue notizie. Questa mattina, di lunedì 12 giugno, la decisione, presa insieme agli agenti della polizia locale, di effettuare un controllo, nel caso che fosse stato ricoverato in ospedale e non fosse stato in grado di mettersi in contatto con i conoscenti. Purtroppo, quando una squadra dei vigili del fuoco è entrata nell'appartamento, la macabra scoperta. Il corpo dell'anziano giaceva riverso a terra. A stroncarlo, sembra dai primi accertamenti, un malore.