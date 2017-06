Il Club Amici della 500 di Biella colorerà le strade di Santhià

BIELLA - Domenica 25 giugno in Piazza Aldo Moro a Santhià si terrà, dalle 8 di mattina, la mensile mostra scambio di mezzi e ricambi di auto, moto e biciclette,classici e d'epoca, con "special guest" il Club Amici della 500 di Biella e le loro auto. Il Club verrà a colorare il piazzale con l'annuale raduno "Trofeo Città di Santhià».

L'evento

Un motivo in più per aumentare l'appeal della manifestazione, giunta al sesto anno di programmazione, con otto date da marzo a novembre. Questo appuntamento richiama gli appassionati di tutto il Piemonte, regioni vicine ed anche dalla Svizzera e Francia. Gli espositori e visitatori presenti sono in continuo aumento di anno in anno per la gioia di amatori, restauratori e semplici appassionati di bici, moto ed auto d'epoca.