Biella, torna la Mola Nen Run

BIELLA - In corsa per Norcia. Il 17 giugno torna la Mola Nen Run, corsa non competitiva che salva la vostra prova costume, libera mente e corpo dallo stress di maturità, stage e corsi di recupero, ma soprattutto dà la possibilità di fare del bene, divertendosi. Allacciarsi le scarpe e posizionarsi alla partenza in Piazza del Monte quest'anno significherà dare un concreto aiuto alla popolazione di Norcia, in particolare all'associazione «Tutti i Colori del Mondo», per aiutarli nella ricostruzione della loro Casa Accoglienza per ragazzi disabili, distrutta dai terremoti che hanno colpito il Centro Italia la scorsa estate. In concomitanza della corsa ci sarà anche il concerto Biella for Italy organizzato da Associazione Inchiostro, con più di 20 band partecipanti, che accompagnerà dal pomeriggio fino a tarda notte corridori e spettatori attraverso un live set continuo, il cui unico obiettivo è quello di raccogliere fondi per Norcia. Come ogni anno poi in piazza potrete rifocillarvi con un piatto di pasta, rigorosamente amatriciana, e una bella birra ghiacciata grazie a Ente Manifestazione Biella Riva per godere al meglio lo spettacolo.

I dettagli

Anche quest'anno per la Mola Nen Run un ricco pacco gara: maglietta ufficiale Mola Nen Run (primi 300 iscritti), pettorale numerato, pasta amatriciana post corsa e lotteria ad estrazione in base al numero di pettorale. Il costo dell'iscrizione sarà di 8 euro e la lunghezza del percorso sarà di 6 km. Alle 15.30: apertura iscrizioni Mola Nen Run, alle 17 inizio concerto Biella For Italy tra gli altri sul palco Cento's Band, Delta Waves, BI Street band, The Bears Country Rock, Serena e Marco, Six Wheel Drive, The Price, The Bowman Band, Gibilterra, K Machine, Five Different Tales, Soldà, Plexi Era, Gassman, The Hashtags , Metropolis Rock Blues Band, Schegge Sparse. Alle 19 partenza Mola Nen Run, alle 19.30/20: cena post corsa e estrazione premi ed in fine alle 21 musica live. Non poteva poi mancare la compagnia del Torneo 3vs3 in memoria di Ed e Gabri organizzato da Luca Murta e SharEat, ma anche novità insieme a Leo Club e La Banca del Giocattolo una realtà quest'ultima nata nel 2005, raccoglie ogni anno circa 6000 giocattoli, in prevalenza nel mese di dicembre. In media ogni anno la Banca del Giocattolo ricondiziona e consegna dai 4.000 ai 7.000 giocattoli ai bambini di tutti i comuni biellesi e ben 10.600 giocattoli sono stati consegnati ai bambini che vivono nelle aree terremotate come L'Aquila e Norcia, dal 2012 ad oggi. È sempre vicina ad ogni bambino che abbia bisogno di gioia e amore: negli ospedali piemontesi, nelle case famiglia, negli oratori, nelle sale delle carceri, negli ospizi della Moldavia o nelle famiglie assistite.