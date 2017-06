Un nuovissimo ecocardiografo per l'ospedale di Biella

BIELLA - Presentazione lunedì 12 giugno, di un eco-cardiografo di ultima generazione: nuova donazione di Adriano Panizza alla Cardiologia dell’ospedale di Biella. Un gesto di solidarietà che si ripete ancora una volta, voluto come forma di gratitudine nei confronti della struttura diretta dal dott. Marco Marcolongo.



Il direttore del reparto di cardiologia

Una realtà, la cardiologia, che Panizza ha vissuto in prima persona alcuni anni fa, prima di essere dimesso e tornare a casa. «Questo nuovo ecocardiografo - ha detto Marco Marcolongo, direttore della cardiologia - fa la differenza perché è dotato di un software che consente un’ottima qualità delle immagini. Terzo apparecchio presente in reparto, è una macchina preziosa in quanto consente di individuare precocemente le disfunzioni del muscolo cardiaco, prima ancora che esse si manifestino in modo palese. Un esame, l’ecocardio, dal quale oggi il paziente cardiologico non può fare a meno e che risulta essere sempre più richiesto anche come approfondimento diagnostico da altre specialità».

Momento in cui, ieri, è stata scoperta la targa della nuova sala per l'elettrocardiogramma (© Ospedale di Biella)

Parla il direttore generale dell'Asl

«Siamo grati - ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale, Gianni Bonelli - alla famiglia Panizza per questo ennesimo gesto di solidarietà. Chi manifesta attenzione in materia di salute, mostra sensibilità nei confronti dell’intera comunità perché permette ai cittadini di poter contare su macchine di ultima generazione in grado di eseguire indagini sempre più mirate e precise».

La presentazione di ieri del nuovo ecocardiografo nel reparto di cardiologia (© Ospedale di Biella)