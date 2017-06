Danneggia l'auto dell'ex della sua ragazza: denunciato

BIELLA - Un uomo di 33 anni di Netro è stato denunciato per danneggiamento, nell'ambito di una rivalità in amore. L'episodio si è registrato in città, dove un automobilista ha sorpreso una persona che gli stava danneggiando l'auto, un'Audi A3. Dopo avergli rigato la carrozzeria, gli stava mandando in frantumi uno degli specchietti retrovisori. Il suo arrivo improvviso aveva permesso di bloccare il vandalo, mentre richiedeva l'intervento urgente dei militari dell'Arma. Quando questi sono giunti sul posto, hanno scoperto che il danneggiatore non aveva agito per caso. Si era infatti accanito sull'auto di proprietà dell'ex compagno della sua attuale fidanzata, una ragazza di 27 anni.