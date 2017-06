Cane aggredisce giovane runner. "Scusate, però sono assicurato"

BIELLA - Mentre insieme al suo fidanzato si allena, viene aggredita da un cane. È accaduto ieri, martedì 13 giugno, a Occhieppo Superiore, nei pressi del Caseificio Valle Elvo. La coppia stava correndo quando, improvvisamente, è comparso un cane di grossa taglia che ha aggredito e morso la donna, di 29 anni. Il suo fidanzato è riuscito ad allontanarlo, per poi prestarle soccorso in attesa dell'arrivo dei carabinieri, mentre in zona non si vedeva nessuno. Soltanto dopo l'arrivo della pattuglia, si è presentato un giovane di 21 anni, che ha spiegato come l'animale fosse sfuggito al suo controllo e lo stesse cercando. Si è inoltre assunto tutte le responsabilità, affermando di aver stipulato un'assicurazione per gli eventuali danni del cane.