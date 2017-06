Due giornate di formazione a Biella. Tema? Accoglienza

BIELLA - La prefettura, in collaborazione con i consorzi intercomunali socio assistenziali di questa provincia e l'Asl di Biella, ha organizzato per il 16 e il 17 giugno due giornate formative in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di esperienze d'accoglienza.



Il programma dei due incontri

L'iniziativa, rivolta ad amministratori locali, volontari e operatori di settore è articolata in due giornate formative. La prima, venerdì 16 giugno, si svolgerà presso la sala convegni dell'Asl di Biella dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Durante la mattinata verrà fatto un piano generale su come e dove opera il sistema biellese di accoglienza e nel pomeriggio di come il servizio si approccia ai casi particolarmente vulnerabili. La seconda giornata sarà alla prefettura di Biella dalle 9 alle 13, per promuovere la diffusione dei progetti Sprar sul territorio secondo le indicazioni del ministero dell'interno.