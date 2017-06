Tragedia sull'Aurelia, muore camperista di Ponzone

TRIVERO - Incidente mortale ieri pomeriggio in provincia di Grosseto, in Toscana. La vittima è Giorgio Spagnolo, 80enne di Ponzone, che era in viaggio sull'Aurelia insieme alla moglie, Carla Fangazio.

La dinamica dei fatti

La coppia è finita fuori strada pare dopo una frenata improvvisa di Spagnolo, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Nello schianto ha preso la vita dell'uomo, mentre la moglie 71enne è stata ricoverata, in prognosi riservata, all'ospedale di Siena. Rimasti feriti lievemente anche quattro operai coinvolti nell'incidente: infatti il camper dei coniugi si è andato a schiantare contro un mezzo che stava facendo dei lavori proprio in quel tratto di strada.