DocBimbi: conoscere il Biellese insieme

MUZZANO - Il DocBi propone la decima edizione dell’iniziativa denominata DocBimbi. Si tratta di semplici passeggiate alla scoperta del Biellese, all'insegna di itinerari pensati per famiglie con bambini, i quali potranno trascorrere alcune ore in compagnia e conoscere, giocando, nuovi e semplici aspetti del territorio in cui vivono, con l’aiuto di qualificati accompagnatori e animatori. Le escursioni, merenda compresa, sono gratuite.



Il programma della prima escursione

La prima tappa sarà domenica 25 giugno a Muzzano, "il paese delle fate dell’Elvo». Il ritrovo è previsto per le 15.45 al Centro Incontri (via Rivetti, 22), si parte alle 16 passando lungo le stradine del paese, alla scoperta delle tracce della cultura locale tra cortili, stalle, alberi e leggende del passato. Il percorso ad anello raggiungerà il Lavatoio Margone, la Stalla Morone, fino a Cortiglie, Cascina Nuova e la ridente regione Praggi. Da qui ci sarà il rientro attraverso i prati. I genitori saranno accompagnati nella visita da Roberto Favario, mentre per i bambini è prevista animazione, con una caccia al tesoro e la fiaba della «Roccia delle Fate». Alle 17.30 merenda per tutti, nel cortile dell’Asilo «Aldisio e Bertola» con succhi di frutta biologica e pane e miele biellese.



Tanti credono nell'iniziativa del DocBi

L’escursione è organizzata grazie al contributo di Banca Simetica e in collaborazione con il Comune di Muzzano, l’Asilo «Aldisio e Bertola», il Centro Incontri e l’Associazione Biellese Apicoltori. I prossimi appuntamenti avranno come meta Sassaia (6 agosto), la Bessa (edizione notturna il 2 settembre) e i Canyon del Cervo a Castelletto (10 settembre).

La chiesetta di Muzzano, prima tappa dell'iniziativa DocBimbi (Foto di Roberto Favario) (© DocBi)