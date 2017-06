Tutto pronto per Pollone dal cielo 2017

POLLONE – Torna il 17 e il 18 giugno l'attesissimo appuntamento con il Festival delle Mongolfiere, Pollone dal Cielo prevista nell' area antistante il Lanificio F.lli Piacenza. In programma voli in elicottero e mongolfiera per tutti su prenotazione ma non solo: sabato dalle 14.30 aquiloni, treni da giardino, climbstation, airstar elicotteri, mongolfiera vincolata, ospite comune di Capannori, con la loro mongolfiera istituzionale, alle 18 volo inaugurale delle mongolfiere Charbonnier, alle 19.30 cena Festival del Risotto Italiano e alle 21 serata musicale con Setola Dj. Domenica alle 7 a Oropa volo libero delle mongolfiere (dal prato delle oche a Pollone) e a Pollone volo libero mongolfiere, alle 10 apertura mercatini, aquiloni, treni da giardino, climbstation, airstar elicotteri, mongolfiera vincolata, bolle di sapone giganti, animazione per i più piccoli e evoluzioni con tessuto aereo, alle 12 pranzo Festival del Risotto Italiano e alle 18 volo di chiusura delle mongolfiere.

La novità

Quest'anno oltre al romanticismo della mongolfiera si potrà provare l'emozione del tour in elicottero con Eurocpoter Ecureuil AS350b3. Sabato 17 dalle 15 con partenza dallìarea antistante il Lanificio F.lli Piacenza, quattro itinerari da 20 minuti di volo. Per info e prenotazioni 366 591819, 366 5918198 sul sito prolocodipollone.com in cui troverete anche il dettaglio dei percorsi. Info: Pro Loco Pollone 366 5918197/8, www.prolocodipollone.com.