Alba: biellese denunciato per rapina

BIELLA - Un biellese di 21 anni, A. C., è stato denunciato dai carabinieri di Alba per rapina. L'episodio risale al pomeriggio dello scorso 13 giugno, quando il giovane, con il volto singolarmente travisato da una maschera antigas, fece irruzione in un ristorante. Dentro c'era solo il titolare che, minacciato con un cacciavite, gli aveva consegnato il fondo di cassa, circa 200 euro. Fuggito il rapinatore, il commerciante aveva chiamato i carabinieri ed era partita la caccia all'uomo. Oltre ai militari dell'Arma, venivano impiegate anche pattuglie della Polizia locale. Sono bastati pochi minuti per risalire all'autore del colpo, trovato con ancora la refurtiva e l'oggetto usato per celare il volto tra le mani.