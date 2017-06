Mamma si distrae in un negozio, addio portafogli

BIELLA - Doppio intervento dei carabinieri, in tema di reati contro il patrimonio: una mamma di 42 anni è stata derubata del portafogli, con dentro 200 euro, mentre si trovava in un negozio per fare alcuni acquisti. È bastato un attimo di disattenzione per la donna e la borsa lasciata sul passeggino del bimbo, è sparito con tutto il contenuto. Tentato furto invece in un supermercato di Occhieppo Inferiore, dove qualcuno ha cercato di impossessarsi di capi di abbigliamento, per un valore di 30 euro, per poi abbandonarli in strada.