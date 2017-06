Vigili del fuoco recuperano una mucca dal ponte della Maddalena

BIELLA - Due squadre di vigili del fuoco sono intervenute, poco prima dell'alba, a Biella, per soccorrrere un animale in difficoltà lungo le rive del Torrente Cervo. Nella notte era in corso una transumanza di decine di capi di bestiame. Quando la mandria è giunta all'altezza del ponte della Maddalena, verso le 4 del mattino, una delle vacche si è sporta troppo ed è rotolata lungo la ripa, per almeno cinque metri. Subito raggiunto dai pastori, pur non avendo riportato lesioni, come accertato in seguito anche da un veterinario, non riusciva a risalire in strada e a raggiungere il resto della mandria. A quel punto si è reso necessario l'intervento dei pompieri. Mentre una squadra scendeva sulla riva del corso d'acqua per imbragare l'animale, l'altra da sopra predisponeva la gru per il recupero, effettuato senza problemi.