Lei guarda la televisione, i ladri le portano via i gioielli di famiglia

SANDIGLIANO - Ancora un furto di monili in oro, nel Biellese. Questa volta a essere presa di mira è stata l'abitazione di una donna di 55 anni, del paese, che si trovava in casa al momento dell'irruzione dei ladri. Dalla prima ricostruzione fatta dalla derubata ai carabinieri, subito intervenuti, lei, sabato 17 giugno, stava guardando un programma alla televisione e non si è accorta di nulla. Soltanto più tardi, quando si è alzata dalla poltrona ed è entrata in un'altra stanza dell'alloggio, si è resa conto che qualcuno aveva tranciato la zanzariera di una finestra, era entrato, e si era impadronito di tutti i gioielli in oro. Una fortuna per la donna il non aver sentito alcun rumore. Non si sa che genere di reazione, magari anche violenta, avrebbe potuto avere il ladro. Sull'episodio ora indagano i militari dell'Arma.