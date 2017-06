Ubriaca al volante: via patente e denuncia

VIGLIANO - Alcol al volante. Ennesimo caso, nel Biellese, riscontrato dalle forze dell'ordine. Un'automobilista si è vista ritirare la patente, infatti, con conseguente denuncia per guida in stato di ebbrezza, dopo essersi mesa al volante con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al consentito dalla legge. La 47enne residente a Vigliano era incappata, verso le tre di notte, in un posto di controllo dei carabinieri di Cossato.