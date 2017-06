Via Cavour, forse slitta la riapertura

BIELLA - Un imprevisto verificatosi durante i lavori di riasfaltatura in via Cavour ha costretto a una corsa contro il tempo l’impresa incaricata dal Comune e quella di fiducia del Cordar, intervenuta venerdì pomeriggio dopo uno sprofondamento inatteso della fognatura. L’obiettivo è di non procrastinare la riapertura del tratto tra piazza Martiri e viale Cesare Battisti, prevista per le 18 di martedì 20 giugno. Ma è stata comunque firmata un’ordinanza cautelativa, con cui si dispone l’eventuale proroga del blocco al traffico per 48 ore, fino alle 18 di giovedì 22.

I fatti

La conferma che c’è la possibilità di rispettare i tempi previsti a inizio cantiere, aperto martedì scorso, è arrivata nella mattinata di lunedì dopo un sopralluogo dei tecnici del Cordar e dell’ufficio strade del Comune. I primi hanno constatato la risoluzione del problema di venerdì, verificatosi mentre erano al lavoro le scarificatrici dell’impresa che si occupa dell’asfaltatura. I secondi hanno verificato con l’impresa stessa il programma degli interventi che restano: lunedì dovrebbe essere sufficiente per la posa dell’asfalto e la giornata di martedì sarà dedicata alla tracciatura della segnaletica orizzontale, in tempo per riaprire la strada entro sera. Nel frattempo nella mattinata di lunedì è stata tracciata la segnaletica orizzontale anche sul primo tratto di via Aldo Moro, parzialmente riasfaltata nei giorni scorsi nel tratto tra via La Marmora e via Delleani. I lavori si erano poi interrotti per problemi della ditta. All’ufficio tecnico si lavora perché possano essere completati con il rifacimento del segmento tra via Delleani e via Tripoli.