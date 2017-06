Biella Rugby: dall'Eccellenza arriva Vezzoli (pure campione di karate)

BIELLA - Emilio Antonio Vezzoli è il primo nuovo acquisto del Biella Rugby. La notizia non è ancora ufficiale, ma manca solo il comunicato della società del presidente Vittorio Musso. Vezzoli ha 21 anni e nelle ultime due stagioni agonistiche ha giocato nel Rugby Calvisano. Vezzoli vanta un'importante attività rugbistica giovanile, anche con la nazionale italiana. Nel 2014, per esempio, ha partecipato ad un tour in Sud Africa. Mentre nell'anno precedente era nell'Accademia Zonale di Remedello, in provincia di Brescia dove è originario. E' inoltre cintura nera di karate, con cui ha vinto importanti medaglie a livello nazionale ed europeo. Vezzoli è una terza linea. Pesa 100 chili ed è alto un metro e 194 centimetri. Un acquisto importante, per una stagione che si annuncia importante per i colori gialloverdi.