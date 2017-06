Biella Cocktail Parade: i drink in stile biellese

BIELLA - Biella Cocktail Parade 2017, il festival del drink in stile biellese, organizzato dai gestori dei locali della provincia con la regia di Michele Orsalla e la collaborazione di Confesercenti del Biellese, il contributo di Balossino Bevande e Cup & Co. A sostenere l'iniziativa anche Natural Boon, Bergo pneumatuci & Consorzio Biellese revisione, Pietro Bertoldo assicurazioni. Tre settimane di festa dove tutti i locali che aderiranno, conoscitori della materia o meno, saranno invitati a giocare insieme, per creare un grande fermento, e una bella esperienza per tutto il territorio. Verranno diffusi dei temi, su cui i locali lavoreranno per creare una ricetta, il cui video di preparazione e spiegazione verrà diffuso dalla pagina facebook "Biella Cocktail Parade". Questi "Cocktail" caratterizzeranno il Festival e saranno ad aspettare i clienti nei locali che aderiranno all' iniziativa. Un modo per mettersi in gioco, per far gustare la passione che questo settore mette a disposizione e per diffondere una cultura del bere responsabile.

Come funziona

Il contest video: I locali saranno chiamati a creare tre distinte ricette di drink, alcolici o analcolici, correlate da un video che verrà diffuso sui social network. Le preparazioni dovranno rispondere esclusivamente al tema che verrà diffuso di settimana in settimana. I video andranno caricati tra la domenica ed il martedì di ogni settimana e il migliore sarà quindi quello che otterrà maggiori visualizzazioni.

Il contest foto: I clienti del locale pubblicheranno su Facebook una foto o un selfie che contenga i votanti, il drink, lo scontrino di acquisto. Queste dovranno essere taggate con l' hashtag #BCP+Nome del locale. Si possono esprimere, ovviamente, tutti i voti che si desiderano, ma non più di uno per lo stesso Drink.



I premi

Le aziende partner hanno destinato dei buoni merce ai gestori che otterranno, e doneranno più visibilità al festival. Un buono presso Balossino Bevande al vincitore del concorso video, Un buono presso Cup& Co Srl al locale che diffonderà maggiormente lo spirito del festival facendo registrare con le sue creazioni il maggior numero di foto taggate con l'hashtag #BCP+Nome del locale.