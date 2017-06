Due biellesi nella Top 10 ai nazionali di nuoto

BIELLA - Grandi prestazioni per ADP Pietro Micca ai Campionati Italiani di nuoto pinnato che si sono svolti a San Marino il 17 e 18 giugno.



I risultati

Gara eccellente per Elena Pirola che nei 50m apnea manca il podio per 15 centesimi di secondo, con un tempo di 22»76 e con il suo 5°posto si conferma la punta di diamante della squadra. Bene anche nelle altre distanze: con un tempo di 52»27 nei 100m nuoto pinnato e di 24»76 nei 50m, si aggiudica l’ingresso nella top 10 italiana. Ottimi anche i risultati ottenuti da Elisa Francini, che con un tempo di 57»03 nei 100m nuoto pinnato oltre a segnare il suo personale, entra anche lei nella top 10 italiana. Elisa nelle altre distanze, 50m e 200m nuoto pinnato, pur non migliorando il suo tempo ottiene dei buoni piazzamenti.



L'allenatore contento dei risultati

L’allenatore Andrea Rigola si ritiene più che soddisfatto dei suoi atleti che, dopo un anno di lavoro e sacrifici, coronano nel migliore dei modi la stagione agonistica e, guardando avanti, si preparano già per la prossima avventura.