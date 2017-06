Quinta gara di marcia alpina a Pralungo, vince Valeria Bossù

PRALUNGO - Domenica 18 giugno si è disputata la 5° gara di marcia alpina di regolarità valida per il campionato Piemontese, organizzata dalla Apd Pietro Micca sezione escursionismo. La giornata non troppo soleggiata ma comunque molto calda ha visto gli atleti camminare lungo sentieri dati per persi, ma ripristinati grazie agli organizzatori della corsa.

I risultati

La gara degli amatori ha visto con grande soddisfazione arrivare al traguardo Valeria Bossù della Villardorese, prima Assoluta oltre ad essere la prima donna in gara. Nel settore Master il primo, con merito, Emilio De Giorgis del Ermenegildo Zegna di Trivero. Il Sindaco di Pralungo Raffaella Molino ha premiato tutti i concorrenti.