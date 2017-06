Il Rally Lana Storico alla sua settima edizione

BIELLA - Il centro commerciale Gli Orsi è lieto di annunciare l’appuntamento sportivo più atteso dell’estate: il Rally Lana Storico. La galleria commerciale sarà anche quest’anno il punto di partenza e di arrivo del rally che, giunto alla sua settima edizione, si svolgerà sabato 24 e domenica 25 giugno e proporrà un entusiasmante percorso di 375 km, di cui 115 km circa divisi in 10 prove speciali di classifica.



Il rally

Dopo la giornata di verifiche sportive e tecniche prevista per venerdì, si partirà con la gara vera e propria sabato alle 09.30 dal centro commerciale. Durante la prima giornata di rally i piloti si sfideranno nelle prime 6 prove speciali su asfalto, per poi proseguire con le restanti 4 nella giornata di domenica. L’arrivo delle splendide auto, domenica, è previsto per le ore 14.30 circa: i primi classificati potranno festeggiare e condividere il loro successo con il pubblico durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà subito dopo la fine della competizione sul palco di arrivo de Gli Orsi.



Parla il direttore del centro commerciale

Il direttore del centro commerciale Stefano Pessina: «Siamo orgogliosi di poter ospitare anche quest’anno un evento che rappresenta un momento sportivo importante e un’occasione di svago indimenticabile per tutta la comunità locale. Il centro commerciale Gli Orsi da sempre supporta le attività che interessano il territorio Biellese e continuerà a collaborare con grande entusiasmo con gli attori locali». Un appuntamento imperdibile, uno degli eventi sportivi più attesi del Biellese.