Ecco come portarsi a casa Rosetta "la pecora in bicicletta"

BIELLA - Il 100° Giro d’Italia è transitato nella nostra provincia solo il mese scorso e la tappa biellese è stata certamente una delle più belle ed emozionanti. Il comitato di tappa ha lavorato per creare un clima collaborativo e di partecipazione che ha portato buoni frutti sia dal punto di vista turistico, con le numerose visite di appassionati e tifosi, che da quello mediatico, facendo accendere le luci dell’attenzione sul nostro bellissimo territorio.



Rosetta, lavoro dei commercianti

I commercianti di Biella hanno accolto l’evento a braccia aperte e si sono dati come al solito molto da fare anche materialmente per cercare di addobbare e preparare al meglio la città. Rosetta «la pecora in bicicletta», realizzata proprio dai commercianti del centro, con il supporto dell’amministrazione comunale e di Atl, ha sorvolato le teste dei passanti nel Cuore di Biella e si è candidata a diventare uno dei simboli dello storico evento in rosa.



Le pecore in bicicletta in vendita

Ora, sperando di accontentare già le numerose richieste giunte nei giorni passati, le tante «Rosetta», terminata la loro funzione nel cielo di Via Italia, saranno in vendita in cambio di una offerta di 5 euro cadauna. Il ricavato verrà utilizzato per creare un fondo da utilizzare per le iniziative per il rilancio del centro di cittadino, che la nostra associazione, grazie ai commercianti aderenti, propone durante l’anno. La vendita è prevista per venerdì 23 giugno dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 in Via Italia (zona Informagiovani) e chiunque lo desideri, potrà portarsi a casa un ricordo per così dire unico del 100° giro d’Italia a Biella.