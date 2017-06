Rally Lana Storico: Biella 4 Racing con ben 5 team

BIELLA - Sarà un weekend impegnativo quello che sta per arrivare per la scuderia Biella 4 Racing, con due appuntamenti che si profilano all’orizzonte. Primo fra tutti il 7° Rally Lana Storico, l’appuntamento principe della stagione rallystica locale, che si svolgerà lungo le strade della provincia laniera fra le giornate di venerdì e domenica prossima. «Ormai ci siamo - esclamano i portacolori della Biella 4 Racing - il Lana è alle porte, e poter annunciare che saremo al via con ben cinque equipaggi più un navigatore, ci riempie di orgoglio, fino a sei mesi fa nulla di tutto ciò esisteva!». Saranno infatti ben cinque gli equipaggi che porteranno in gara le insegne bianco, rosse e blu del sodalizio biellese, un numero di tutto rispetto per essere l’anno del debutto: «certo che sì, avere cinque macchine nostre ci rende felici e ci ripaga del lavoro svolto fin ora, e cercheremo di far di tutto per dargli il maggior supporto in gara possibile, così da farli esprimere al meglio».



Le squadre per la categoria Rally

Nella categoria rally saranno di scena Ugo, il presidente dell' gruppo, e il figlio Riccardo Maroso, che tornano in gara dopo un anno di pausa alla guida della loro rinnovata Fiat Ritmo 130 TC di classe J2. Per i due si prospetta una gara tutta all’attacco, con l’obiettivo di ben figurare non solo nella loro classe, ma anche nella classifica assoluta. Ma non saranno i soli nella categoria rally e in classe J2, classe dove se la dovranno vedere con i nuovi compagni di colori Corrado Cristofaro e Lorenzo Pontarollo, in gara sulla loro tradizionale Peugeot 205. Una coppia di sicura esperienza ed affidabilità, che, abbinando il giusto mix di velocità, punterà ad un risultato di assoluto rilievo. Sempre nel rally sarà presente anche il direttore sportivo della Biella 4 Racing, nonché vice presidente, Alberto Caligaris, che detterà le note ad Ermanno Caporale, sulla sua grintosa Lancia Fulvia HF di 2° raggruppamento, iscritta con i colori Nord Piemonte.



Categoria regolarità

Nella sempre combattuta e spettacolare regolarità sport, saranno di scena Massimo Ravetti e Mauro Cairati, con la loro Fiat Ritmo 105 TC di 6^ divisione, ed Andrea e Adolfo Salaorni, al via sulla loro tradizionale Fiat 128 Rally di 4^ divisione. Per loro l’obiettivo è quello di ben figurare nella loro divisione, puntando al podio, senza disdegnare una capatina nelle parti alte della classifica a loro riservata.



Categoria All Stars

Infine saranno in gara nella categoria All Stars, con la loro Peugeot 205, Davide Bellan e Moris Longo, per un rally impostato tutto al divertimento.



L'obiettivo è divertirsi

Una bella varietà di rappresentanze, per una gara dove l’obiettivo è quello di fare del proprio meglio, divertendosi: «proprio così - spiegano i protagonisti - vogliamo fare bella figura ma senza eccessivo stress da risultato, la nostra vittoria è già quella di essere qui e con così tanti esponenti. Gli altri ragazzi della scuderia con amici, simpatizzanti e famigliari, si occuperanno della nostra hospitality e dell’assistenza in gara, per un servizio a tutto tondo».



Gli appuntamenti non finiscono

Gli impegni del sodalizio biellese per questo weekend non sono finiti, in quanto domenica 25 ad Aosta, si svolgerà il 12° Raduno Subaru Aosta, che vedrà protagonisti i «subaristi» di scuderia. Saranno infatti della partita Paolo Canova e Arianna Fior, sulla loro Subaru Impreza, freschi vincitori fra le vetture giapponesi, nonché quarti assoluti, al 1° Raduno delle Stelle organizzato dalla ASD "Io Corro per Un Sorriso». A fargli compagnia ci penseranno Gabriele e Nicolas Raniero, al via sulla loro blu Subaru Impreza, anche loro reduci dal raduno con base a Gravellona Toce, dove hanno portato a casa il terzo posto fra le vetture giapponesi, niente male come esordio. In bocca al lupo a tutti, e che sia un fine settimana ricco di soddisfazioni!