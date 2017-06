Ubriaco picchia due poliziotti

BIELLA - Una fedina penale lunga pagine e pagine, con denunce per reati contro il patrimonio, aggressioni a pubblico ufficiale, furto, resistenza e altro ancora. Manuel M. eri notte ne ha combinata un'altra delle sue, aggredendo due poliziotti, leggermente feriti nella colluttazione avvenuta Cerrione. L'uomo infatti era ubriaco in un bar del paese, disturbando titolare e clienti. Da qui la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. E quando i due agenti si sono presentati, il pregiudicato li ha prima insultati e poi aggrediti fisicamente. Per i due uomini in divisa non è quindi stata un'operazione semplice ammanettarlo e portarlo in Questura in stato di fermo. "Manuel M." come è diventato noto nelle cronache locali, dovrà ora rispondere al magistrato di turno dei reati lesioni, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.