Arte & Affini: novità e grandi ospiti per la quarta edizione

BIELLA - Per il quarto anno consecutivo l’associazione "BI young" organizza «Arte & Affini», festa in piazza che coinvolge tutta la città, giovani e adulti, grandi e piccini. Fondamentale per la realizzazione del progetto è stato il contributo stanziato dalla provincia di Biella e ottenuto attraverso il piano provinciale giovani. Inoltre, come sempre, non è mancato il supporto e la collaborazione del comune di Biella, insieme a tutti gli sponsor che ogni anno credono nelle iniziative dell'associazione e che permettono la realizzazione di tutti gli eventi.



Le attività previste e le attrattive presenti

Questo venerdì si ritorna in piazza Duomo, dove tutto è iniziato, anche se il format vincente rimane lo stesso: attività varie in piazza, giochi, band live con la novità dei TruckFood, ovvero punti ristoro di specialità biellesi e non, tra cui Tony Panini Buoni, Panzerotti On The Road, L’Agricola e Yoog, dalle 14.30 e durante tutto il pomeriggio. Tra le attività si conferma il torneo di calcio saponato, la presenza di Biella Rugby per avvicinare i più piccoli alla palla ovale e Shareat con giochi di beneficenza legati al basket.

Musica e non solo

Faranno da cornice musicale quattro band di giovani biellesi che dimostreranno in piazza le loro abilità. Alle 17.15 poi si scoprirà il murales realizzato dal vincitore del concorso «Spazi d’Immaginazione» per rinnovare la sede dell’Informagiovani, sotto i portici del Comune. Ad accompagnare la premiazione sarà il gruppo Delta Waves. Dalle 19 in poi ci sarà un momento aperitivo a cura di Caffèttino, Walhalla, Galileo e Matteo, accompagnato dalla musica di Pop Up e Sonoria. La serata proseguirà alle 21.30 con il concerto, gratuito, degli Urban Strangers, finalisti di X-Factor 2015 e ospiti d’eccezione al cui seguito si aspettano fan da tutta Italia. Dalle 23 in poi Piazza Duomo accoglierà un DJset tutto biellese per far ballare la città fino al termine della serata, previsto per le 2.