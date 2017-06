Vigliano in festa per l'arrivo della torcia olimpica

VIGLIANO - Doppio appuntamento in paese, il 29 ed il 30 giugno, per festeggiare i Giochi Nazionali Estivi, Special Olympics, in programma a Biella nei giorni dal 3 all'8 luglio 2017. Giovedì 29 giugno alle 21, presso la Biblioteca civica, verrà presentato il volume di Lorenzo Lucon e Vincenzo Lerro, "Special è esserci - Biella Abbraccia i Giochi». Venerdì 30 giugno alle 19, Vigliano accoglierà la torcia olimpica in Piazza Roma, per proseguire poi lungo la Via Milano fino a Piazza Comotto, dove seguirà il saluto degli organizzatori dei Giochi.



Il sindaco abbraccia gli Special Olympics

"Siamo lieti di accogliere la torcia olimpica - dice il sindaco, Cristina Vazzoler - e gli atleti che parteciperanno a questo evento sportivo di grande rilevanza sportiva e sociale. Un messaggio forte di sostegno dei valori della lealtà sportiva e della piena inclusione, che ci auguriamo che tutti i cittadini vogliano condividere».