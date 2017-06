«Raggi e Appendino? Incompetenti»

BIELLA - «Le sindache fiore all'occhiello del M5s, su cui lo stesso Grillo ha puntato, sono la dimostrazione concreta dell'incompetenza grillina. Raggi rivendica risultati inesistenti con la Capitale paralizzata e maleodorante. Per Appendino, che finora ha vissuto della rendita delle ottime amministrazioni dem precedenti, è finita la pacchia e cominciano i problemi, soprattutto con la sicurezza. Il governo delle città non si improvvisa. Purtroppo per noi, è un caos tutto targato Cinque Stelle». Queste le parole della senatrice Nicoletta Favero, rilasciate ieri sul Movimento 5 Stelle e le due importanti amministrazioni comunali, apparso sul profilo facebook.