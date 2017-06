Fumo e fiamme: Tribunale evacuato

BIELLA - E' scattato intorno alle 14,30, in Tribunale a Biella, un allarme incendio che ha portato ad una immediata evacuazione generale da parte di giudici, avvocati e personale.

I fatti

Secondo una prima ricostruzione si è trattato di una lampada che sfiammava e provocava la fuoriuscita di fumo percepito dai sensori di cui è dotato il tribunale. Tutto il personale si è allontanato da uffici e dalle aule, secondo le procedure d'emergenza. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, in via Repubblica, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'impianto in poco tempo. Le udienze del pomeriggio sono state inevitabilmente rinviate. Ora non resta da capire quali possono essere state le cause del principio d'incendio.