Motociclista finisce fuori strada: ricoverato in ospedale

VALLE MOSSO - E' ricoverato in ospedale, dopo essere stato soccorso, un centauro, finito fuori strada per cause ancora da accertare. I fatti sono di poco fa. Ancora da capire le origini dell'incidente. Pare comunque che il motociclista abbia fatto tutto da solo. Il centauro si trovava a frazione Torello, a Valle Mosso, quando ha perso il controllo del mezzo finendo oltre la protezione stradale e quindi precipitando di qualche metro in una riva. A soccorrere il motociclista, i vigili volontari di Ponzone e personale dell'Arma dei carabinieri. Le sue condizioni non sono parse gravi.