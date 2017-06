La mia Crota, lungo weekend con «Music in a Bottle» e «Before Sunset»

BIELLA – Questo weekend doppio appuntamento con la musica firmato La mia Crota. Sabato 24 giugno alle 22.15 presso La mia Crota di via Torino a Biella, per la rassegna Music in a Bottle, live de «Le Scatole Cinesi»: la band nasce a Biella all’inizio del 2016 per opera di quattro musicisti che, sommersi dalle date con le loro band, decidono di crearne una nuova e passare molto più tempo in sala prove o sul palco che a casa a guardare la Tv. Suonano cover di fantastici artisti del passato e del presente, da Elvis a Bob Marley, dagli Stones a James Brown, da Elton John agli AC_DC e molti altri, viaggiando in seconda classe tra le canzoni inglesi, americane e della nostra amata Italia. La ricerca di un sound originale li spinge a sperimentare soluzioni sempre nuove, capaci di valorizzare la splendida voce del cantante e le doti tecniche della band. L'elemento che li contraddistingue è la maniera in cui decidono di affrontare i loro concerti: due ore di musica senza soluzioni, poche chiacchiere, tante belle canzoni, con lo scopo di raggiungere e far raggiungere il piacere... Magari non nel senso epicureo del termine, ma comunque in modo molto figo. La band: Andrea De Vincentis – Voce e chitarra, Jacopo Lunardi – Batteria, Alessandro Eclair – Tastiere, Vincenzo D’Onofrio – Basso.

Before Sunset

Domenica 25 giugno, cambio di location per l'appuntamento «Before Sunset – people, taste & fun» al Funclub sport di Mottalciata organizzato in collaborazione con La Mia Crota. Una festa a bordo piscina per degustare vini d’eccellenza, rivedere amici e annusare il profumo dell’estate che inizia. La musica accompagnerà il calar del sole fino a lasciarci con il naso all’insù, gli occhi e i pensieri dentro le stelle. Portate il costume e un telo perché si può fare il bagno. In degustazione: Champagne Brut Blanc de Noirs Maurice Grumier, Frecciarossa Brut Metodo Classico 2010, Tenuta Frecciarossa, Sopralerighe Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, Vinicola Serena, Corrina Piemonte Rosato DOC 2016, La Prevostura, Kies Gewürztraminer Trentino DOC 2016, Roeno, Coste della Sesia Rosso DOC 2014, Colombera & Garella, Cascina Cottignano, Selezione di cocktail alcolici e analcolici a cura di 13900 Cocktail Bar e La mia Crota. Street food con Lupi di Mare Street Food e Panzerotti on the Road. Inoltra, Yoga: il vino si abbina veramente bene con lo yoga. Praticato al tramonto, con un buon sottofondo musicale e la giusta compagnia è il mix perfetto per fondere mente e corpo in un'armonia di sensazioni Sessione di Yoga al tramonto condotta da Sara Lavino Zona e offerta da NaturalBoom. Per iscriversi all'attività potete scrivere a saralavinozona01@gmail.com oppure aderire direttamente domenica all'evento. Torneo di Beach Volley Before Sunset: formula: 2 contro 2, iscrizione: libera e gratuita. Ci si puo iscrivere nella giornata in piscina oppure telefonando al 331 330 5562. Inizio torneo alle 19. Premi: 1° classificata: una magnum di Blanc De Noirs Champagne Maurice GumierBLANC DE + 2 buoni lavaggio da 20 eu Campagnolo Car Wash + 1 plateau da 24 lattine NaturalBOOM + 2 magliette NaturalBOOM V2 brand + 2 ingressi piscina Funclub Sport. 2° classificata: 2 buoni lavaggio da 20 eu Campagnolo Car Wash + 1 plateau da 24 lattine NaturalBOOM + 2 ingressi piscina Funclub Sport.

3° classificata: 1 buono lavaggio da 20 eu Campagnolo Car Wash + 1 maglietta NaturalBOOM V2 brand + 2 ingressi piscina Funclub Sport.

Alle 19.15 musica con Gramophone Live: l'armonia dei suoni Blues della chitarra di Giovanni Portaluppi si fonde con il calore e la creatività delle tonalità Jazz del sax tenore di Riccardo Sala in un magico colludio. Un appassionante incontro musicale amalgamato dalla maestria del beat elettronico di Vlad Vraciu. Tre personalità, tre storie, tre generi diversi si incontrano in un magico equilibrio. Alle 21.00 BEAT-SIDE | a Beatle B-Side Tribute Band. Il B-Side dei Beatles: una selezione originale di alcune perle, non proprio nascoste, dei Fab Four. Un concerto coinvolgente, tutto da cantare e ballare: Emmanuele Pella – Batteria, Giovanni Lo Russo – Basso, Andrea Bertieri – Chitarra, Rodolfo Sogno – Chitarra, Andrea Lavino – Voce, Tagliola Luciani – Voce e alle 23 GRAMOPHONE Dj-set con Vlad Vraciu.