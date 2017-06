Biellese eroe: ad Alassio salva un pensionato che sta affogando

BIELLA - Atto eroico di un biellese in vacanza, ad Alassio, in Liguria. Si tratta di Andrea Giorcelli, consigliere comunale a Graglia e volontario della Croce Blu. L'uomo sabato della scorsa settimana è stato protagonista del salvataggio di un anziano in mare, che stava affogando. Il pensionato era infatti privo di sensi ed in balia delle correnti e delle onde. Giorcelli prima l'ha recuperato e portato a riva, per poi praticargli un massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorsi. Nell'intervento è stato aiutato da un bagnino e da una ragazza, presente in spiaggia. Nei giorni scorsi ha poi fatto ritorno a casa, in paese, dove ha un'officina meccanica in centro paese.