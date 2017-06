Galleria della Volpe ancora chiusa per lavori di sicurezza

BIELLA - Ancora disagi per i residenti nella valle di Mosso. Continua infatti ad essere chiusa la galleria dell Volpe, sulla strada provinciale 232 tra i Comuni di Cossato e di Quaregna. La decisione arriva dalla Provincia di Biella che sull'arteria stradale ha competenza, per via del distaccamento di una plafoniera all'interno del tunnel. I fatti sono dei giorni scorsi. E' di oggi invece la decisione di proseguire la chiusura al traffico veicolare. Operai specializzati infatti provvederanno a verificare la sicurezza di numerosi altri punti luce della galleria.