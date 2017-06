Un successo l'iniziativa di Nova Coop a favore degli animali domestici

BIELLA - Nova Coop segue con attenzione sempre crescente gli animali domestici anche con offerte e iniziative commerciali e sociali. Proprio per questo lo scorso 17 giugno in molti supermercati e ipermercati Nova Coop si è tenuta una raccolta di alimenti "Dona la spesa per gli Amici Animali" a favore di canili e gattili del territorio, in collaborazione con le principali associazioni impegnate ogni giorno nel supporto a cani e gatti abbandonati.



Tiriamo le somme

Grazie a più di 150 volontari e alla generosità di soci e clienti sono stati donati circa 10.000 kg di prodotti. Visti gli ottimi risultati raggiunti, la raccolta si replicherà anche il 15 luglio nei punti vendita di Caluso, Galliate, Strambino e Valenza.