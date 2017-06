Pensionata trovata morta in casa

BIELLA - E' stata trovata in casa senza vita, Diana Roncon (75 anni), residente in via Orfanotrofio. Di oggi l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno fatto irruzione nell'alloggio dove viveva da sola la pensionata, visto che la figlia si è trasferita da qualche tempo all'estero. I pompieri hanno utilizzato un'auto-scala per entrare nell'alloggio, situato al terzo piano. Immediata la richiesta di un'ambulanza del servizio del 118 e di uomini delle forze dell'ordine, per gli accertamenti del caso. La donna era nel suo letto. Probabilmente il decesso è di qualche giorno. I vicini di casa infatti da lunedì non l'avevano più vista.