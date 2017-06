Valdengo, furto di gioielli: danno da 5 mila euro

BIELLA - Due furti tentati e uno riuscito ieri, sabato 24 giugno, nel Biellese. Da un'abitazione di Valdengo sono spariti diversi monili in oro e un televisore, per un danno che si aggira intorno ai 5 mila euro. E sempre i soliti ignoti hanno cercato di fare irruzione in un'abitazione di Trivero e in una di Candelo. Nel secondo caso è stata la proprietaria dell'immobile a mettere in fuga i malviventi. Svegliatasi nel cuore della notte a causa di rumori sospetti, ha acceso la luce e, affacciatasi a una finestra, ha fatto appena in tempo a notare tre persone che si davano alla fuga. Su tutti gli episodi indagano i carabinieri.