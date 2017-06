Anche Murani sceglie la maglia bianconera

BIELLA - E' stato presentato il nuovo acquisto bianconero, Nicolò Munari, in questi giorni. «Io sono qui - esordisce Munari - per fare un'annata di vertice insieme ai miei compagni. Dal primo giorno di allenamento bisognerà cercare di dare il massimo per iniziare subito bene il campionato. Ogni domenica chi scenderà in campo dovrà onorare questa maglia. I tifosi sono uno stimolo, un supporto importante per la squadra».



Cosa l'ha portata a scegliere La Biellese?

«Avevo avuto altre offerte ma, sinceramente il progetto bianconero mi è piaciuto subito. Una società ambiziosa con la voglia di fare bene e una squadra allestita per ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa stagione. L'ambiente, lo stadio e tutto il resto, questa è una piazza molto importante».



Ritrova qualche tuo ex compagno di squadra?

«Sì, qui ritrovo Pierobon e Ferrarese che giocavano con me nel Borgaro. Con loro abbiamo fatto bene anche se, quell'anno siamo arrivati al 2° posto. Sono entrambi giocatori di un certo livello, esperienza e sacrificio a disposizione del gruppo».



Ruolo e caratteristiche tecniche?

«Nella mia carriera ho giocato in tante posizioni del campo e con il passare del tempo ho maturato una certa esperienza tattica. Sono un centrocampista molto duttile, mi trovo bene nel centrocampo a 3, in tutte le posizioni e all'occorrenza mi adatto anche a fare il centrale difensivo».

Il giocatore è pronto a dare il massimo nel campionato insieme ai suoi ex compagni del Borgaro, Pierobon e Ferrarese (© La Biellese)