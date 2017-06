Biella, gli Special Olympics entrano nel vivo con la «Torch Run»

BIELLA – Tutto pronto per accogliere l'arrivo della «Torch Run», l'evento che darà ufficialmente il via ai Giochi nazionali estivi di Special Olympics. Mancano ormai pochi giorni infatti al grande evento sportivo che si svolgerà in città. La staffetta simbolo dell'evento, dopo i saluti da La Spezia, dove si è teneuta una parte delle gare, approda in Piemonte: oggi sarà a Torino accolta dall' assessore allo sport Giovanni Maria Ferraris, in piazza Castello. Da Torino, la torch run percorrerà 346 chilometri tra Torinese, Vercellese fino a fare il giro del Biellese. L'obiettivo è attraversare tante località per far conoscere al maggior numero di persone gli Special Olympics, i suoi valori e il programma dei giochi che si terranno a Biella. Per il passaggio della Torch Run, coinvolti non solo gli amministratori ma anche aziende, dipendenti e tanti centri estivi. Inoltre Special Olympics entrerà in una serie di manifestazioni podistiche organizzate la prossima settimana sul territorio.

Il persorso

Oggi, dopo il via dalla sede della Regione, la torcia sarà a Settimo. Martedì 27 giugno il tour nel Vercellese a partire da Santhià (alle 11), poi Tronzano (12,30), Salasco, Larizzate e infine Vercelli (17,45). Mercoledì 28 giugno l’approdo in provincia a Viverone (11), i passaggi da Roppolo, Cavaglià, Salussola e tappa alla Fca di Verrone dove gli Special Olympics saranno accolti dai dipendenti dello stabilimento. Dopo i passaggi dalla sede di Anfass, Candelo, Gaglianico e Ponderano la torcia arriverà per la prima volta allo stadio La Marmora in cui è stata organizzata la «Tutti in pista 5mila party». Qui è attesa la presenza del sindaco Cavicchioli, della banda del Vandorno e una sfilata di auto d’epoca.