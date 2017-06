BIyoung: il cinema un ponte tra adulti e ragazzi

BIELLA - "Raccontiamoci" è un' idea che nasce dalla volontà di trovare un momento di aggregazione tra adulti e ragazzi, amici e famigliari; è l'occasione per passare una domenica sera alternativa davanti a tre grandi classici del cinema mondiale.



Le tematiche che verranno affrontate

La proiezione di un film è una preziosa occasione per poter trattare una serie di tematiche molto care ai più giovani: che cosa caratterizza la nostra vita di tutti i giorni? Con quale visione affrontiamo le situazioni che ci circondano? In quali momenti siamo in sintonia con i nostri genitori? Quali situazioni ci pongono in disaccordo? Come reagiscono due diverse generazioni, apparentemente opposte, di fronte a situazioni che coinvolgono entrambe? Potendo contare su un variegato quadro generale a cui far riferimento, l’associazione BIyoung ha pensato di proporre tre di film che potessero creare un confronto tra le due posizioni. Al termine di ciascuna proiezione ci sarà l’intervento di diversi membri, i quali forniranno approfondimenti al fine di stimolare il pubblico ad un dibattito mutualmente costruttivo. L’obbiettivo di tale attività non è trovare una soluzione definitiva agli interrogativi posti, ma far sì che ognuno possa comprendere il proprio approccio nei confronti della società moderna ed i suoi paradossi.



Dove e quando?

Le serate, a ingresso gratuito, si svolgeranno nelle sale dei tre palazzi simbolo del borgo del Piazzo a partire dalle 20:30, con la possibilità di sistemarsi e usufruire di un piccolo aperitivo che accoglierà i partecipanti creando un’atmosfera più caratteristica, secondo il seguente programma: domenica 25 giugno - Palazzo Gromo Losa :«Into the Wild»; domenica 2 luglio - Palazzo Ferrero: «Perfetti Sconosciuti»; domenica 9 luglio - Palazzo La Marmora : «Billy Elliot». La location è una delle migliori che il biellese possa offrire, l' attività è tutta nuova e da scoprire perciò l'associazione BIyoung aspetta, adulti e ragazzi, per un s(in)contro all' insegna del confronto.